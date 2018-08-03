Albayrak ABD’yle gerginliği yorumladı: 40 yıllık eşler bile tartışıyor, sonra anlaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların bugün gergin olabileceğini ama yarın düzelebileceğini belirtirken, “40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar” diye konuştu.
NTV’de gündemle ilgili soruları yanıtlayan Albayrak, ABD’nin İzmir’de yargılanan Rahip Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını sürdüreceği yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.
“Son dönemdeki gelişmelere bakarken, rasyonel bir akılla süreci yürütmek lazım. Devlet olmak da, devlet aklını temsil etmekte bu çerçevede” diyen Albayrak iki ülke ilişkilerinin tarihi olarak güçlü olduğuna vurgu yaptı.
‘Ne olmuş, ilişkiler devam etmiş’
Ne olursa olsun devlet ağırlığını bırakmamak gerektiğini dile getiren Albayrak şöyle devam etti: “Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yönetilmesi, bizim hep ortak akıl ve çözüm olarak yürütürken, bugün gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme de iradenin güçlü şekilde masada olduğunu ve ülkeler arasında problemler olur. Yüz yıl savaşları var, milyonlarca insanın öldüğü birinci ikinci dünya savaşı var. Ne olmuş? İlişkiler devam etmiş. Diplomatik akıl kazanıyor, çünkü diplomasi bunu gerektirir. Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir.”
‘Bakanlar pozitif irade koyacak’
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yaptığı görüşmede iki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır bir irade konduğunu öğrendini belirten Albayrak, iki ülkenin bakanlarının pozitif irade koyacaklarını söyledi: “Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan beş dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu, yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.”
Çavuşoğlu’ndan Pompeo’ya: Tehdit diliyle sonuca varılmaz
Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo: Yaptırımlar ciddiyetimizin göstergesi
‘Pastör Brunson tedirgin’ diyen avukat: Dosyaya yeni gizli tanıklar ekleniyor
Albayrak’tan ABD’ye diplomasi çağrısı: Süreç yapıcı çabalarla sonuçlansın
‘Pastör yaptırımı’ doları yeni rekora taşıdı: 5.1 liraya dayandı
Bu da İYİ Parti’nin ABD’ye misilleme önerisi: Trump Towers’a el konulsun
Barolar Birliği, Washington’ı ABD barolar birliğine şikayet etti
Kılıçdaroğlu misilleme istedi: ABD’li bakanlara aynı yaptırım uygulansın
Oktay’dan ABD’ye: Büyük devlet olmanın gereğini yaparız
ABD’nin mal varlığını dondurma kararı aldığı Soylu: Bir malımız var, FETÖ
ABD’nin malvarlığını dondurma kararı aldığı Bakan Gül: Yurtdışında tek kuruşum yok
ABD Başkan Yardımcısı: Yaptırımlar pastör serbest bırakılana kadar sürecek
ABD’den yaptırım üstüne yaptırım: F-35 satışını durduran tasarı Senato’dan geçti
ABD’nin malvarlığını dondurma kararı aldığı Bakan Gül: Yurtdışında tek kuruşum yok
Dört partiden ABD’ye karşı ortak açıklama: Milletimizin kararlılığını ifade ediyoruz
Bloomberg: ABD’yle pazarlıkta Çavuşoğlu ‘Halkbank şartı’ koştu, anlaşma çöktü
Dışişleri’nden ‘yaptırım kararı’na: Saldırgan tutumun karşılığı aynıyla verilecek
Hükümetten ‘yaptırım kararı’na: Karşı yaptırım listesi hazırlanıyor, tedbir alınacak
‘Pastör krizi’: ABD’den bakanlar Soylu ve Gül’e yaptırım kararı