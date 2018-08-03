Albayrak ABD’yle gerginliği yorumladı: 40 yıllık eşler bile tartışıyor, sonra anlaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ile ABD arasındaki sorunların bugün gergin olabileceğini ama yarın düzelebileceğini belirtirken, “40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar” diye konuştu.

NTV’de gündemle ilgili soruları yanıtlayan Albayrak, ABD’nin İzmir’de yargılanan Rahip Andrew Craig Brunson’un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırımlarını sürdüreceği yönündeki açıklamalarını da değerlendirdi.

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“Son dönemdeki gelişmelere bakarken, rasyonel bir akılla süreci yürütmek lazım. Devlet olmak da, devlet aklını temsil etmekte bu çerçevede” diyen Albayrak iki ülke ilişkilerinin tarihi olarak güçlü olduğuna vurgu yaptı.

‘Ne olmuş, ilişkiler devam etmiş’

Ne olursa olsun devlet ağırlığını bırakmamak gerektiğini dile getiren Albayrak şöyle devam etti: “Son dönemki gelişmelerin bu hassas teraziyle yönetilmesi, bizim hep ortak akıl ve çözüm olarak yürütürken, bugün gerçekleşen dışişleri bakanları arasındaki görüşme de iradenin güçlü şekilde masada olduğunu ve ülkeler arasında problemler olur. Yüz yıl savaşları var, milyonlarca insanın öldüğü birinci ikinci dünya savaşı var. Ne olmuş? İlişkiler devam etmiş. Diplomatik akıl kazanıyor, çünkü diplomasi bunu gerektirir. Amerika ile ilişkilerimizde bugünden yarına bakmamak lazım. Bugün gergin olabilir, yarın düzelebilir.”

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‘Bakanlar pozitif irade koyacak’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yaptığı görüşmede iki ülkenin geçmiş hukukuna yakışır bir irade konduğunu öğrendini belirten Albayrak, iki ülkenin bakanlarının pozitif irade koyacaklarını söyledi: “Araya farklı kanallar, söylemler girdiği zaman piyasa, ülkeler, kamuoyu farklı yorumlar ortaya koyabilir. Gerginlikler diyoruz, piyasaları gerginleştirebilecek söylemler diyoruz. İpler hiçbir zaman kopmaz. İşte Amerika Kuzey Kore, görüşüyorlar. Toplum ve kamuoyu şunu bilmeli, hepten kopmak ve yakınlaşmak değil. Aynı evin içinde iki kardeş bile, 40 yıllık karı koca eşler bile her konuda anlaşamıyorlar. Bazen tartışıyorlar, sonra anlaşıyorlar. Bugün gayet yapıcı olumlu bir süreç var. İki ülkenin menfaatine olacak şekilde, güçlü bir irade masaya konmuş. Bundan beş dakika sonra bu oldu, 10 dakika sonra şu oldu, yok. Duyuyorum bazen. Arkadaşlar falan söylüyorlar. Ortalığı karıştırmaya yönelik söylemler eskiden beri vardı ama bunlara itibar edilmemesi lazım.”