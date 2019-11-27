Albayrak: 2019 yılında işsizlik yüzde 12,9 olacak; hedeflerimizin ilerisindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “2019 yılında işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor” dedi. Albayrak bu oranın 2020 yılında yüzde 11,8 olacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İşsizlik oranı ağustos döneminde yüzde 14.0, temmuzda yüzde 13.9 olarak açıklanmıştı.

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2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programında belirlenen hedeflerden ‘çok daha iyi bir noktaya gelindiğini’ savunan maliye bakanı, bankacılık sektörünün sermaye yapısının ‘riskleri rahatlıkla yönetebilecek seviyede’ olduğunu belirtti.

‘Hazine destekli kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı’

Bakan Albayrak şöyle devam etti: “Hazine destekli kredi garanti uygulamasında kefalet hacmi kasım itibarıyla 320 milyar liraya, kredi hacmi 367 milyar liraya ulaştı.”

‘Enflasyon 2020’de yüzde 8,5 olacak’

Albayrak enflasyonun 2020’de yüzde 8,5, 2021’de yüzde 6 ve 2022’de yüzde 4,9 olacağını kaydetti.

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Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekildiğini duyurmuştu.

Uysal, yıllık enflasyondaki düşüşüşün ana alt gruplara yayıldığını kaydetmiş, aşağı yönlü sürükleyicinin temel mal ve gıda grupları olduğunu ifade etmişti.