Albayrak: 2019 enflasyon hedefimiz yüzde 12, büyüme yüzde 0.5

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında enflasyonu yüzde 5’in altına indirmenin temel hedef olmaya devam edeceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Albayrak enflasyon hedefini 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak açıkladı.

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2020 yılı için cari açık/milli gelir hedefinin yüzde 1,2 olduğunu ifade eden baka, “Burada kilit kelime değişim. Lüks tüketim malları ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020’de de devam edecek. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek” diye konuştu.

Bu yıl büyüme hedefinin ‘bir miktar uzağında’ kalınacağını söyleyen Albayrak, “2019’da büyüme yüzde 0,5 olacak, 2020-2021-2022 hedefi yüzde 5” dedi.

İstihdamda beklediğimiz iyileşme olmadı

İşsizlik hedeflerine de değinen bakan, 2019’da yüzde 12,9, 2020’de yüzde 11,8, 2021’de yüzde 10,6, 2021’de de yüzde 9,8 seviyelerine ulaşmaya çalışacaklarını kaydetti.

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Albayrak şöyle devam etti: “İstihdamda beklediğimiz iyileşmeyi bu yıl göremedik. Program dönemi boyunca istihdamda 1 milyon civarında artışla işsizliğin gerilemesini sağlayacağız.”