Albay Kelleli’ye göre de ‘Allah’ın lütfu’: 15 Temmuz iyi ki oldu, yoksa temizlenemezdi

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‘Balyoz’da üç yıl beş ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat eden Kıdemli Albay Yusuf Kelleli “15 Temmuz iyi ki de oldu. Yoksa bunların devletin içinden temizlenmesi mümkün değildi” dedi.

Darbe girişiminde ‘Antalya Sıkıyönetim Komutanı’ yapılan Burdur eski 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz, dönemin Antalya 3’üncü Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya ve Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül’ün yargılanmasına Antalya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

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DHA’nın haberine göre, üç eski komutanın tutuklu yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında, Yurdagül’ün tutuklanması üzerine Antalya alay komutanlığı görevine getirilen Kıdemli Albay Yusuf Kelleli tanık olarak dinlendi.

‘Hak etmediği yerde olanlara bakın’

Tutuklu yargılanan üç komutanın ‘FETÖ‘yle irtibatlı olup olmadığını bilmediğini anlatan Kelleli, Balyoz davasında 3.5 yıl haksız yere hapis yattığını söyledi.

İnsanların kendisinin başına geldiği gibi mağdur olmasını istemediğini dile getiren kıdemli albay, kimlerin ‘FETÖ’cü’ olduğunu anlamak için hak etmediği yerlerde görev yapanlara bakılması gerektiğini ifade etti.

’15 Temmuz iyi ki de oldu’

TSK’da 2010’dan sonra generalliğe yükselen birçok ismin ‘FETÖ’cü’ olduğuna dair çok sayıda işaret olduğunu savunan Kelleli “Kimse bilmiyorduk diyerek kenara çekilip oturmasın. Hatay’daki TIR olayı olduğunda polisi kullanamadılar. Jandarmayı kullandılar. 15 Temmuz iyi ki de oldu. Yoksa devletin içinden bunların temizlenmesi mümkün değildi” diye konuştu.

Üç buçuk yıla yakın hapis yattı, beraat etti, tazminat kazandı

Kıdemli Albay Kelleli, 2011 yılında ‘Balyoz davası’ diye bilinen davada toplam üç yıl beş ay 15 gün tutuklu yargılandıktan sonra beraat etmiş, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı maddi ve manevi tazminat davasında toplam 1 milyon 55 bin lira tazminat kazanmıştı.

‘Allah’ın büyük bir lütfu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yaptığı açıklamada “Şu anda bu çıkış, bu hareket Allah’ın büyük bir lütfu. Bu tertemiz olması gereken TSK’nın temizlenmesine vesile olacak bir harekettir” demişti.