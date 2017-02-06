Albay, darbeci askerlerin WhatsApp grubuna ‘şirin gözükmek’ için yazmış

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Türk Telekom binasını basan askerlerle ilgili hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen kurmay albay Nurullah Zeki Atmaca, darbeci askerlerin WhatsApp grubuna ‘şirin gözükmek’ için yazdığını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianamede Atmaca’nın Türk Telekom binasının ele geçirilmesi eylemini planladığı ve askerlerle birlikte gece 03.00’te yola çıktığı belirtildi.

Atmaca ve askerlerin Haliç Köprüsü’nü geçtikten sonra polisler tarafından durduruldukları ancak gözaltına alındıkları kaydedilen iddianamede, Atmaca’nın ifadesine de yer verildi.

Erdoğan’ın açıklamalarından sonra saf değiştirmiş

Generallerden Eyüp Gürler’in kendisine, İstanbul’da toplumsal eylemler olabileceğini ve hazırlıklı olması gerektiğini söylediğini, televizyonda darbe girişimiyle ilgili haberleri görmesinin ardından birliğe gittiğini belirten Atmaca, WhatsApp grubuna dahil edildiğini ve darbe girişiminin farkına böyle vardığını söyledi.

Darbe girişiminin arkasında ‘FETÖ’nün olduğunu düşünmediğini, general olma düşüncesine kapıldığını ve şirin gözükmek amacıyla WhatsApp grubuna yazdığını, ancak ne yazdığını hatırlamadığını söyleyen Atmaca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını gördükten sonra darbeci askerlere karşı çıkmak için alaydan çıktığını belirtti.

İddianamede, yedisi rütbeli 13 asker hakkında ‘anayasal düzeni, hükümeti ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan da 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.