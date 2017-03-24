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Albarn’ın ‘ustalık eseri’: Gorillaz dört şarkının yer aldığı kısa filmle yeni albümünü tanıttı

 

Yeni albümünün isminin ‘Humanz’ olacağını açıklayan Britanyalı ‘sanal’ müzik grubu Gorillaz, albümden dört şarkıyı içeren ‘Saturnz Barz (Spirit House-Ruh Evi)’ isimli altı dakikalık bir kısa film yayınladı.

Efsanevi İngiliz müzik grubu Blur’un solisti Damon Albarn’ın kurucusu olduğu sanal müzik grubu Gorillaz, kurgusal karakterlerden oluşuyor ve bu kurgusal animasyon karakterler konser esnasında ekrana yansıtılıyor.

Independent’ın haberine göre, Gorillaz’ın 14 şarkılık albümü ‘Humanz’ 28 Nisan’da piyasaya çıkacak. Grup, albümde De La Soul, Pusha T, D.R.A.M., Grace Jones, Danny Brown, Popcaan ve Vince Staples gibi isimlerle birlikte çalıştı.

Albümün ayrıca, Rag’n’ Bone Man, RAY BLK, Carly Simon gibi isimlerle yapılan şarkıları içeren 19 şarkılık genişletilmiş versiyonu da olacak.

Londra’da gizli bir yerde sahne alacaklar

Gorillaz ayrıca ‘Saturnz Barz (Spirit House-Ruh Evi)’ isimli, albümdeki dört şarkıyı içeren altı dakikalık kısa bir film yayınladı.

Filmde, ‘Saturnz Barz’ isimli şarkının tamamı, ‘Ascension’, ‘Andromeda’ ve ‘We Got The Power’ şarkılarının ise kısa bölümleri bulunuyor.

Grup, bugün Londra’da gizli bir yerde albümün tamamını ilk defa çalacak.

Solist Damon Albarn, yeni albümün ‘çok hızlı’ ve ‘fazlasıyla enerjik’ olacağını söylerken, grubun karakterlerinin ve görsel tarafının yaratıcısı ilustratör Jamie Hewett, ortakların yeni albümün kayıt sürecinde acele etmek istemediklerini çünkü yeni albümün kulağa ‘muhteşem’ geldiğini anlatmıştı.

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