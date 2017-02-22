Alayından şikayetçi: Erdoğan, 15 Temmuz davalarına ‘doğal lider’ olarak ‘müdahil’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimi davalarındaki tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.

AA’nın haberine göre, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Ankara başsavcılığına dilekçe gönderen Erdoğan, darbe girişimiyle ilgili suçlar nedeniyle tüm şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını istedi.

Altı sayfalık dilekçede, Gülen Cemaati’nin uzun yıllar devlet içinde örgütlendiği, ‘ülke insanlarının tertemiz inançlarını, dini ve milli duygularını istismar ettiği’, ‘İslam’ın temel bilgi kaynaklarından çok rüyalar, gizemli hikayelerin revaç bulduğu, bunlar aracılığıyla masum kitlelerin aldatılıp efsunlandığı’ belirtildi.

‘Görülmemiş bir ihanet’

Cemaat’in kendini gizleme, ikiyüzlü davranma, takiye, kod adı kullanma, yalan söyleme, şantaj, kayırmacılık, mahremiyeti ihlal etme gibi alışkanlıklarının olduğu belirtilen dilekçede, darbe girişimi gecesi, ‘düşman bir devletin ülkeyi işgale teşebbüs etmesi halinde dahi aklına getirmeyeceği’ muamelelerin yapıldığı söylendi.

Darbe girişimini ‘görülmemiş bir ihanet’ olarak niteleyen Erdoğan’ın avukatı, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin bekasına kastettiğini vurguladı.

Dilekçede, darbe girişimi şüphelilerinin anayasal suç işlediği belirtilerek, ‘Erdoğan’ın makamının temsil ettiği Türk milletinin birliğine ve diğer değerler‘e yönelik işlenen suçlar nedeniyle şüphelilerden şikayetçi olduğu kaydedildi ve kamu davası açılması istendi.

‘Doğal lider’

Dilekçede, Erdoğan’dan da seçilmiş cumhurbaşkanı olarak, ‘doğal lider’ diye bahsedildi.

Dilekçedeki o bölüm şöyle: “Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bir parçası olarak suç tarihinde Marmaris’te bulunmakta olan Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığını ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde şüpheliler öncelikle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve milletimizin doğal lideri konumundaki Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığını ortadan kaldırmaya ve bu surette kanlı darbe girişimine karşı muhtemel direnişi bertaraf etmeye çalışmışlardır.”