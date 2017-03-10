Alanyaspor’un 2-0’ı bulduğu ilk 20 dakika Advocaat’ı ‘kızdırmış’: Uyuduğumuzu gördüm 

Alanyaspor karşısında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe’nin Hollandalı teknik direktörü Dirk Advocaat, oyuncularının ilk 20 dakikada gösterdiği performansın kendisini kızdırdığını söyledi.

‘Hala uyuduğumuzu gördüm’

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, “İlk 20 dakika benim için şaşırtıcı oldu” diyen Advocaat, şöyle devam etti: “Hala uyuduğumuzu gördüm o ilk 20 dakikada. Rakibimize iki basit golü verdik açıkçası. Savunmada yeterince güçlü değildik. Orta sahamız için de aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebilirim. Karşılaşmanın 25’inci dakikasından sonra oyunu kontrol etmeye başladık. Güzel goller attık. Fazlasıyla hak ederek aldığımız bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. İlk yarının sonunda sayılmayan golümüz de yüzde yüz goldü bence. Hiç kimsenin bir şey yapmadığını düşünüyorum o pozisyonda.”

‘O kadar da kötü değiliz’

Takımının son beş maçta üç galibiyet ve iki beraberlik aldığına dikkat çeken Hollandalı teknik direktör, şunları söyledi: “O kadar da kötü olmadığını düşünüyorum. Sürekli kaybediyormuşuz gibi bir hava estiriliyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Bu akşam takım o reaksiyonu göstermeseydi maç elimizden gidebilirdi. Bu nedenle ilk 20-25 dakika çok büyük bir kızgınlık yaşadım takımıma. Ama daha sonra takım o karakteri, ruhu sahaya yansıtarak 3-2’lik skoru almayı başardı.”