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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’i sarsan kaza: Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti, altı futbolcu yaralı

Kayserispor deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 28 yaşındaki Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti, altı futbolcu yaralandı.

Josef Sural’ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi. Fotoğraf: DHA

Aytemiz Alanyaspor’un dün Süper Lig’de deplasmanda oynadığı Kayserispor maçının ardından futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural kiralık VIP minibüsle takımdan ayrı olarak dönüş yoluna koyuldu. 02.30 sıralarında Alanya’ya bağlı Dinek mevkii yakınlarında kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su kanalında yan yatarak sürüklendi.

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Josef Sural.

Josef Sural başından ağır yaralanırken altı futbolcu da hafif yaralandı.

Ameliyat edilen Josef Sural sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi olmayan altı futbolcudan bazılarının vücudunda kırıklar var.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. Yedi futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya’dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi.”

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