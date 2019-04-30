Alanyaspor hayatını kaybeden oyuncusu Sural’ın formasını emekliye ayırdı

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, 2009 yılından bu yana telefonu kapalı da olsa kullanıcıların konum bilgisini takip edebildiği, dahası ABD istihbarat birimleriyla paylaşabildiği öne sürüldü. Şirketin CEO’sundan ABD Kongresi’nde konuya açıklık getirmesi istendi.