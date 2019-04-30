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Yaramazlara biraz batar!

Alanyaspor hayatını kaybeden oyuncusu Sural’ın formasını emekliye ayırdı

Aytemiz Alanyaspor kulübü trafik kazasında hayatını kaybeden Josef Sural’ın 90 numaralı formasını emekliye ayırdığını açıkladı.

Kayserispor deplasmanından dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 28 yaşındaki Çek futbolcu Josef Sural hayatını kaybetmiş, altı futbolcu da yaralanmıştı.

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Kulüp, Twitter hesabından Sural’ın formasının emekliye ayrıldığını şu açıklamayla duyurdu: “Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır.” 

Süper Lig’i sarsan kaza: Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti, altı futbolcu yaralı

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