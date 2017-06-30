Alanya’daki yangın 10 hektar alanı etkiledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde gün boyu süren orman yangını 10 hektar alanı etkiledi.

İlçe merkezine bir saat mesafedeki Toros dağlarının Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkiinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangına havadan bir amfibik uçak ve dört helikopterle, karadansa 32 arazöz ve üç dozerle müdahale edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler destek için yangın noktasına yönlendirildi.

Evler boşaltıldı

Yangın yakındaki yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaşırken, 15 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın rüzgar nedeniyle uzun süre kontrole alınamadı.

Bir işçinin yaralandığı yangının içinde kalan bir arazöz de kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangın alanına giden yollardan sivillerin geçişine izin vermedi.

Söndürme ekibine ‘Kaçın’ dediler

Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar şunları söyledi: “Bize iki saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize ‘Kaçın’ talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık ve bize ‘Bekleyin’ talimatı verdiler. Şu an burada hazır olarak bekliyoruz. Tahminen 20 hektar alan yangından etkilendi.”

Komşu ilçeye kül yağdı

Yangında Sapadere mahallesindeki beş ev tamamen yandı, 15 ev zarar gördü. Yangının yaklaşık 10 kilometrelik bir alanda etkili oldu.

Komşu ilçelerden Gazipaşa’da da gökyüzünü kül kapladı. Market işletmecisi Yüksel Bulut, “Alanya’da çıkan yangının etkilerini bizler havanın öğle saatlerinde kapanıp kül olarak üzerimize yağmasıyla hissettik” dedi.