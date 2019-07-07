Alanya’daki Colybrassus Antik Kenti’ni talan ettiler

Türkiye’de ihmal ve koruma zafiyeti nedeniyle talan edilen, kaderine terk edilen tarihi yerlere bir yenisi eklendi: Antalya’nın Alanya ilçesinde ‘Ayasofya’ adıyla bilinen Colybrassus Antik Kenti.

Fotoğraflar: DHA

Kaçak kazı yapan bir grup, kartal motiflerinden birini kırdı; Medusa başını kaçırdı. Kartal motiflerine zarar verilmesinin yanısıra çok sayıdaki lahidin üzerindeki kabartmaları ve üst tarafı parçalandı.

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Mahallenin muhtarı Mustafa Yılmaz, “Her yer talan edilmiş. Tarihi yer acınacak halde. Burası eski haline gelmez ama en azından kalanın muhafaza edilmesi için yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Alanya’nın 30 kilometre kuzeybatısındaki Bayır Mahallesi’nde yer alan antik kent Helenistik dönem izleri taşıyor. Önemli kalıntılar arasında İon köşe başlıklı tapınağıyla nekropolündeki lahitler ve doğal kaya mezarı yer alıyor.

Tapınak, sarnıç, Odeon, evler, kapı ve sur gibi kalıntıları olan antik kentte günümüze ulaşabilen kayaya oyulmuş tek mezar odası, güzelliğiyle dikkati çekiyor.