Alanya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesi battı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya’nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Rusya vatandaşı 32 yolcu ve beş mürettebatın bulunduğu ‘Baba Selavi’ adlı tekne, bugün saat 11:00 sıralarında Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara yakınında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu.
Teknedekilerin bazıları yüzerek 30 metre yakındaki kıyıya çıktı. Bazı yolcuları çevredekiler, bazılarını da Sahil Güvenlik kurtardı.
Rus uyruklu Daniyar Mahitov’un hayatını kaybettiği belirlendi.