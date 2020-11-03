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Yaramazlara biraz batar!

Alanya’da Rus turistleri taşıyan tur teknesi battı: Bir kişi hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Antalya’nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fotoğraf: AA

Rusya vatandaşı 32 yolcu ve beş mürettebatın bulunduğu ‘Baba Selavi’ adlı tekne, bugün saat 11:00 sıralarında Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara yakınında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu.

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Teknedekilerin bazıları yüzerek 30 metre yakındaki kıyıya çıktı. Bazı yolcuları çevredekiler, bazılarını da Sahil Güvenlik kurtardı.

Rus uyruklu Daniyar Mahitov’un hayatını kaybettiği belirlendi.

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