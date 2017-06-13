Alanya’da mezuniyet töreninde atılan havai fişekler dokuz kişiyi yaraladı

Alanya’da bir üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde patlatılan hava fişekler nedeniyle dokuz kişi yaralandı.

Alanya Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda Alaaddin Keykubat Üniversitesi ikinci dönem mezunu 1639 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Mezun öğrencilerin kep attığı sırada havai fişek gösterisi yapıldı.

Akademisyen ve velilerin de izlediği tören sırasında atılan havai fişeklerin yere yakın patlaması sonucu dokuz kişi yaralandı. Yaralılardan dört kişinin tedavisi sürerken, hafif yaralanan beş kişi ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Jandarmanın soruşturma başlattığı olayla ilgili üniversitenin internet sitesinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada mezuniyet töreni için bir organizasyon firmasıyla anlaşma yapıldığı, tüm programın organizasyon şirketi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Olayın yargıya intikal ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Hafif yaralanan misafirlerimiz gibi üniversite olarak biz de organizasyon firmasından şikayetçi olduk. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ayrıca, mezuniyet töreninin ardından yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumları ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde akademisyen hocalarımız tarafından yakından takip edilmekte olup gayet iyi durumdadırlar. Yaralanan vatandaşlarımızı sayın rektörümüz, rektör yardımcımız, genel sekreterimiz ve tıp fakültesi dekanımız ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişlerdir” ifadelerine yer verildi.