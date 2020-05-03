Alanya’da kaplumbağaları öldüren şahıs: Kara büyü olduğuna inandığım için yaptım

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaplumbağaları başlarına vurarak öldüren şahıs polisteki ifadesinde, “Siğil yaptığı ve kara büyü olduğuna inandığım için taşla ezerek öldürdüm” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Alanya’nın Damlataş Mezarlığı’nda dün sekiz kaplumbağa başları ezilmiş, kabukları kırılmış halde bulundu. Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıkan hayvanseverlerin bulduğu kaplumbağalardan dördünün öldüğü belirlendi. Tedavi altına alınan kaplumbağaların yaralarına müdahale edildi. Ardından özel bir ürünle kabukları yapıştırılan kaplumbağaların ikisinin durumunun iyi, diğer ikisinin ise kritik olduğu belirtildi.

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‘Kara büyü olduğuna inandığım için öldürdüm’

Ekipler, B.Z. olduğu belirlenen şüpheliyi Pelitlik Caddesi’nde yaya halde yakaladı.

Gözaltına alınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelinin polisteki ifadesinde, gezmek için dışarı çıktığını ve mezarlığa uğradığını söylediği belirtilirken, “Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığı ve kara büyü olduğuna inandığım için taşla ezerek öldürdüm” dediği öğrenildi.