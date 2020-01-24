Alanya, Anamur ve Tarsus’ta fırtına, tarım alanları ve seralara zarar verdi

Antalya’nın Alanya ilçesi ile Mersin’in Anamur ve Tarsus ilçelerinde, dün gece yaşanan şiddetli fırtına tarım alanlarına, ağaçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Alanya’nın doğu bölgesinde 45 çiftçinin 185 dönüm arazisi hasar görürken, Anamur ve Tarsus’ta seralar hasar gördü.

Alanya’da muz üreticilerinin tarım alanları ve seralar zarar gördü. Fotoğraflar: DHA

Alanya’da dün gece yaşanan ve yer yer saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tarım alanlarında ciddi hasar oluştu. Sera örtüleri fırtına nedeniyle yırtıldı, demirler eğildi ve ağaçlar yerinden söküldü. Fırtınanın şiddetine Mahmutlar mahallesindeki evin çatısındaki güneş panelleri de dayanamadı. Fırtına güneş panellerini çatıdan söktü.

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Fırtına ilçe merkezinde bazı iş yerlerinin tabelasını yerinden söküp vitrin camlarını kırdı.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, yaptıkları inceleme ve başvurulara göre Yaylalı, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak ve İspatlı’da 45 çiftinin 185 dönüm muz serasının zarar gördüğünü söyledi. TARSİM sigortasının önemine dikkat çeken Göktepe, tahmini zararın 8 milyon 235 bin TL olduğunu ifade etti.

Gazipaşa- Alanya Havalimanı’nda da İstanbul ve Ankara’ya yapılacak uçuşlar fırtına nedeniyle iptal edildi. Yolcular Antalya Havalimanı’na yönlendirildi.

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Anamur ve Tarsus’ta seralarda zarar

Mersin’in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına, seralarda zarara yol açtı.

Fırtına, Anamur Kızılaliler mahallesinde Mustafa Soy’a ait yaklaşık 5 dönüm muz serasını dağıttı. Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Anamur Kaledran Anıtlı mahallesinde açık muz seralarında etkili olan fırtınanın, Bozyazı Tekmen mahallesinde de seraları yıktığını kaydetti. Tüm ekiplerin üreticilerden gelebilecek şikayetlere göre teyakkuzda olduğunu anlatan Gümüş, naylonların da uçtuğunu belirtti. Kaledran bölgesinde açık muz serası ve meyve ağaçlarının etkilendiğini kaydeden Gümüş, çilek seralarının da fırtınadan etkilendiğini belirtti. Zararın hasar tespit çalışmalarından sonra ortaya çıkacağı kaydedildi.

Anamur’da (solda) ve Tarsus’ta seralar zarar gördü.

Mersin’in Tarsus ilçesinde de şiddetli rüzgar ve fırtınadan, seraların naylon kaplamaları zarar gördü. Şiddetli rüzgar ve fırtına Yeşiltepe mahallesinde çiftçi Uğurcan Gökben’e ait yaklaşık 20 dönüm seranın naylon kaplamalarını uçurdu. Geçtiğimiz ay etkisini gösteren şiddetli yağışın ardından parçalanan naylon kaplamaların bu kez şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle uçtuğunu belirten Gökben, 150 bin TL borç ile yeni naylonlar aldığını söyledi.