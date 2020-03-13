Alan Kurdi’nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili üç sanık yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015’te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan üç sanık Adana’da yakalandı.
Yunanistan’ın Kos Adası’na (İstanköy) geçmek isterken Bodrum’un Muğla ilçesinden bindikleri botun Akyarlar mahallesi Alihoca Burnu açıklarında alabora olması sonucu Suriyeli Alan Kurdi, ağabeyi 5 yaşındaki Galip Kurdi ve annesi Rihan Kurdi’nin de aralarında bulunduğu beş kişi yaşamını yitirmişti.