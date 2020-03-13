Alan Kurdi’nin yaşamını yitirdiği olayla ilgili üç sanık yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 Eylül 2015’te lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle gündeme gelen Suriyeli 3 yaşındaki Alan Kurdi’nin de yaşamını yitirdiği olayla ilgili aranan üç sanık Adana’da yakalandı.

Fotoğraf: DHA

Yunanistan’ın Kos Adası’na (İstanköy) geçmek isterken Bodrum’un Muğla ilçesinden bindikleri botun Akyarlar mahallesi Alihoca Burnu açıklarında alabora olması sonucu Suriyeli Alan Kurdi, ağabeyi 5 yaşındaki Galip Kurdi ve annesi Rihan Kurdi’nin de aralarında bulunduğu beş kişi yaşamını yitirmişti.