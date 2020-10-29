Alamos Gold’dan ‘Kaz Dağları’ndan çekildiler’ haberine yalanlama

Kanadalı Alamos Gold’un Türkiye’de kurduğu Doğu Biga Madencilik, Kaz Dağları’nda maden aradığı sahayı tazminat alarak çekildikleri yönündeki haberleri yalanladı.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, şirketin ruhsatının yenilenmediğini, sözleşmeye aykırı olarak maden sahasını eski haline getirmeden devletten alarak sahayı terk edeceğini öne sürmüştü.

Reklam

Yazılı açıklama yayınlayan Doğu Biga Madencilik, şirketin Maden Kanunu uyarınca düzenlenen ruhsatlar konusunda şirketin hakkının devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, şöyle dendi: “Şirketimizin bulup geliştirdiği bu yer altı kaynağı ile ilgili amacında ve hedefinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Şirketimiz, ne tahkim süreci içerisine girmiş ne de başka bir hukuki yola başvurmuştur. Faaliyetlerini devam ettirmekle ilgili olarak birinci otorite kurum olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile MAPEG’in temdit işlemlerini tamamlamasını beklemektedir.”

‘Geçici uygulama’

Açıklamada, herhangi bir tazminat ödemesinin söz konusu olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Habere konu mevzu ise tamamen mevzuattan kaynaklanan geçici bir uygulamadır. Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığın’da madenin temdit edilmesi ile ilgili sürecin uzamasından dolayı, bir anlamda orman ve maden mevzuatının arasında uyuşmazlıktan dolayı, süre aşımından kaynaklı Orman Bakanlığı’nın bir tasarrufu söz konusudur. Şirket olarak bu uyumsuzlukla ilgili görüşlerimizi ilgili makamlarla paylaşmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarına ve ilgili mevzuatına saygımız gereği geçmişte nasıl tüm kanun ve mevzuatların gereğini yerine getirdiysek şimdi de aynı şekilde bunu yerine getireceğiz. Bu vesile ile uygulamanın hak kayıplarına yol açtığını tüm kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Ancak bu ülkemize olan sadakatimiz, yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluk taahhüdümüz ve devletimize olan saygımız gereği bu durumun da gereğini yerine getirmekten imtina etmedik, etmeyeceğiz.

Reklam

Kamuoyu ile paylaşmak isteriz ki; Haberde şirketimizin maden ruhsatı ile ilgili satışına dönük ifadeler tamamen gerçek dışıdır, yalandır. Şirketimizin uluslararası tahkim gereği devletten tazminat aldığına dair ifade gerçek dışıdır. Sahada Orman Bakanlığının yaptığı, tamamen mavzuattan kaynaklı bir uygulamadır. Mevzuatta yapılacak olan işlemler açıkça belirtilmiştir. Şirketimizin ilgili mevzuattla ilgili hakları ve yükümlülükleri de şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yer almaktadır.”