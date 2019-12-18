Alakır Vadisi’nde suları kesilen çevreci çift hukuk mücadelesini kazandı

Antalya’daki Alakır Vadisi’nde HES (hidroelektrik santral) şirketinin araziyi kazarak sularını kestiği çifti mahkeme haklı buldu.

Çift, susuzluk günleri boyunca, her gün evlerine 200 metre uzaklıktaki nehirden su taşımıştı. (Fotoğraf: DHA)

Kumluca ilçesindeki 70 kilometrelik nehrin yakınında 16 yıl önce yaşamaya başlayan Tuğba Günal ile Birhan Erkutlu çifti, nehre yapılmak istenen HES’lere karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.

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Bölgeye HES yapmak isteyen enerji şirketinin şantiye şefi, çiftin ‘Yuva’ adını verdiği toprak evin yakınındaki araziyi satın almış, ardından araziyi kazarak eve giden suyun yönünde değiştirmişti. Kumluca 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, susuzluğun 116’ncı gününde, 2 Şubat 2018’de ara karar vererek, eve boru hattı çekilip su sağlanmasına hükmetmişti.

Çevreci çift kazandı

Davanın dünkü duruşmasında mahkeme, suyun çiftin özel mülkü olduğunu belirterek, şirket yetkilisinin müdahalesini haksız buldu. Suya müdahelenin sona erdirilmesini talep etti.

Çiftin 888 liralık zararının da 9 Eylül 2017’den itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı tarafından karşılanmasına karar verildi.

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‘Mafyavari tutumlara karşı harekete geçilsin’

Günal ve Erkutlu, sosyal medya hesabından mahkemeyi kazandıklarını belirterek şunları kaydetti: “HES’çilerin sınırımızdaki araziyi satın alıp, kepçeyle kazarak kestikleri kaynak suyumuza karşı açtığımız davada mahkeme bugün lehimize karar verdi. HES’çilerin köyden talep ettiği bilirkişilerin yalan beyanlarına mahkeme itibar etmedi. Başta avukatımız olmak üzere bu süreçte bize destek olan tüm can dostlarına bin şükran. HES bekçisinin bizi tehdidi sonrası hapis yatması, şimdi de şantiye şefinin suyumuzu kestiğinin hukuken tescillenmiş olması bize karşı HES şirketinin nasıl bir tehdit ve taciz politikası yürüttüğünün kanıtıdır. Bu hukuki gerçekler ışığında şirketin bu mafyavari tutumlarına karşı yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz.”