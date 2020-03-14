Aladdin Sane – Brian Duffy

Britanyalı fotoğrafçı ve film yapımcısı Brian Duffy’nin (1933-2010), Britanyalı müzisyen David Bowie’nin (1947-2016) ‘Aladdin Sane’ adlı albümü için çektiği 1973 tarihli kapak fotoğrafı.

Fotoğraftaki kişi Bowie’nin kendisi. Bowie’nin turuncu saçı, kırmızı ve mavi şimşek deseni içeren makyajıyla çekilen bu fotoğrafı 20. yüzyılın sonlarının en ikonik albüm kapaklarından biri oldu. Öyle ki fotoğraf ‘Pop’un Mona Lisa’sı’ olarak da anılıyor.

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Bowie ile Duffy, fotoğraf çekimi için beş kez bir araya geldi. Duffy, Bowie’nin üç albüm kapağı için fotoğrafını çekti.