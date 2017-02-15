Aladağ’daki yurt faciasında yeniden tutuklanması istenen yetkili firar etmiş

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati’ne ait kaçak yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can vermesiyle ilgili soruşturmada serbest bırakılmasının ardından yeniden tutuklanması istenen yetkililerden Ramazan Keleş’in firar ettiği ortaya çıktı.

Yangın, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda 29 Kasım 2016 akşamı meydana gelmişti. Faciaya iliskin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan yöneticiler dernek yöneticilere Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılıç bilirkişi raporuna göre tali kusurlu oldukları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Yasal mevzuat gereği hiç açılmaması gereken yurdun açılışına izin verenlerin de yargılanması gerekiyorken mevcut tutuklulardan dördünün 22 Ocak 2017’de tahliye edilmesi çocuklarını kaybetmiş ailelerin öfkelerine ve kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Tahliyelerin hemen ardından mağdur aileler adına Sosyal Haklar Derneği ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda görevli avukatlar itiraz etmişti.

Yeni bilirkişi raporu istendi

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, serbest bırakılan üç yönetici tekrar tutuklanırken, firar ettiği tespit edilen dernek yöneticisi Ramazan Keleş bulunamadı.

Sosyal Haklar Derneği’ne bağlı avukatlarca savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin asli kusurlu olduğu yönünde durum tespiti için yeni bir bilirkişi raporu aldırılması, soruşturmanın ‘olası kastla öldürme’ suçu yönünden genişletilmesi ve yurt dışına kaçma ihtimali bulunan Keleş için gerekli önlemlerin aldırılması istendi.

Milli eğitim bakanlığı ve kaymakamlık hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapılması ve organize suç örgütü faaliyeti kapsamında yöredeki diğer yurtların incelenmesinin talep edildiği dilekçede, “Aynı eksikliklerin halihazırda Aladağ’da faaliyet gösteren özel yurtlarda devam ettiği halde usul ve yasalara riayet edilmeden faaliyete izin verildiği gözlenmektedir” dendi.

Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, personelin yangın eğitimi almış olması halinde facianın önlenebileceği belirtilmişti. Üç kişinin asli, dört kişininse tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.