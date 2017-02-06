Aladağ’daki yurt faciasında serbest bırakılan dört yönetici tekrar tutuklandı 

RIFAT DOĞAN

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Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati’ne ait kaçak yurtta 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can vermesiyle ilgili soruşturmada serbest bırakılan dört kişi avukatların itirazı üzerine tekrar tutuklandı.

Yangın Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Orta Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda 29 Kasım 2016 akşamı meydana gelmişti.

Faciaya iliskin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan yöneticiler Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılıç bilirkişi raporuna göre tali kusurlu oldukları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Yasal mevzuat gereği hiç açılmaması gereken yurdun açılışına izin verenlerin de yargılanması gerekiyorken mevcut tutuklulardan dördünün 22 Ocak 2017’de tahliye edilmesi çocuklarını kaybetmiş ailelerin öfkelerine ve kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Tahliyelerin hemen ardından mağdur aileler adına Sosyal Haklar Derneği ve Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nda görevli avukatlar itiraz etmişti.

İtirazdan sonuç alındı ve serbest bırakılan dört yönetici tekrar tutuklandı.

Ne olmuştu?

Yangına ilişkin bilirkişi raporunda, personelin yangın eğitimi almış olması halinde facianın önlenebileceği belirtilmişti. Üç kişinin asli, dört kişininse tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.