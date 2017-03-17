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Yaramazlara biraz batar!

   
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Aladağ’da facianın yaşandığı kız yurdunda ‘namahrem’ diye denetim yapmamışlar

 

Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can verdiği Süleymancılar’a ait kız yurdunun ‘namahrem’ diye yeterli denetime tabî tutulmadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlayan yüksek mühendisler Bekir Metin Demir ve Turgut Cılgaoğlu, Meclis’teki araştırma komisyonunda sunum yaptı.

Yangın kapılarına perde koyulduğu, bu perdelerin tümünün yandığı, bunun da yangının büyümesine neden olduğu ifade edilen sunumda denetim eksikliğine dikkat çekildi: “Burada çok enteresan bir şey daha var: Mesela biz (Aladağ Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneği) yönetim kurulu üyeleriyle görüşüyoruz. Dedik ki: ‘Yani niye gidip yurdu denetlemiyorsunuz? Niye denetlemediniz yurdu?’ ‘Ya, işte, kız yurdu olduğu için buraya pek uğramıyoruz, girmiyoruz.’

Yangın tüplerini kaldıramazlar

Çocukların 12-23 yaşlarında oldukları ve 6 kilodan ağır yangın tüplerini kullanamayacakları anlatılan sunumda, çocukların yangının zehirli dumanının etkisini bilmediği için bayıldığı da kaydedildi.

‘Yemekhanedekiler çok kolay kaçabilirdi’

Yurt görevlilerinin yangın anındaki davranışları da sunuma şöyle yansıdı: “Yemekhanede bulunanlar var, iki kişi. Geç kalmışlar, meyve filan yiyorlar. Onlar orada koku duymuşlar, yukarıya bağırmışlar. Yukarıdaki, tabii eğitimsiz olan etüt görevlileri de çocukları yukarıya çağırıyor. Aslında buradan çok kolay kaçabilirler çünkü yemekhanenin de bir arka kapısı var. Burada da yangın fazla büyümediği için ana kapıdan da kaçabilirlerdi.”

Yurt yetkililerinin ikinci katta bulunan çocuklar hakkında itfaiyeyi bilgilendirmediği ifade edilen sunumda, ikinci kattan atlayan ve çöp kutusunun üzerine düşünce ayağı kırılan öğrencinin kurtulmasının ‘mucize’ olduğu belirtildi.

Sunumda, küçük yerlerdeki denetimlerde ‘dost-ahbap’ ilişkilerinin önem taşıdığı da kaydedildi.

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