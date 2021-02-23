Aladağ yurt yangını: Belediye mağdur aileden 10 bin TL vekalet ücreti istiyor

CANAN COŞKUN

Adana’nın Aladağ ilçesindeki, Süleymancılar’a ait kaçak yurtta çıkan yangında yaralanan 11 yaşındaki Şule Altun’un ailesi maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildiği için Aladağ Belediyesi’ne 10 bin TL vekalet ücreti ödeyecek.

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Altun ailesi, yangında hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Aladağ Belediyesi’nden toplamda 600 bin TL manevi, 1000 TL de maddi tazminat talep etmişti. Mahkeme ise aileye 350 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Adana 2’nci İdare Mahkemesi, Altun ailesinin maddi ve manevi tazminat ödenmesine ilişkin talebini 25 Haziran 2020 tarihli kararıyla hükme bağlamıştı.

Mahkeme, bilirkişi raporuna atıfta bulunarak güvenlik tedbirlerini almadan binanın kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olmadan hizmet vermesini devam ettirdikleri için bina yöneticilerini yüzde 50, denetleme görevinin yerine getirmemesinden dolayı Adana Valiliği’ni yüzde 30, yeterli sayıda ve nitelikte yangına müdahale araç ve ekipmanı hazır bulundurmadığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yüzde 10, dava konusu binada ruhsat denetimi yapmadan binanın yurt olarak kullanılmasını engellemedigi, binayı mühürlemediği için de Aladağ Belediye Başkanlığı’nı yüzde 10 oranında kusurlu bulmuştu.

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350 bin TL manevi tazminat

Şule Altun’un, ‘havasız kalmaları üzerine pencerenin camlarını kırmaya çalıştıklarını’ belirten mahkeme, pencereye seyyar merdiven uzatılması üzerine bu merdiven aracılığıyla yurttan çıktığını kaydetti.

Mahkeme, takdir edilecek manevi tazminat miktarının, idarenin hizmet kusurunu ve olayın ağırlığını ortaya koyacak, hukuka aykırılığı özendirmeyecek, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için caydırıcı ve aynı zamanda cezalandırıcı bir miktarda olması gerektiğini vurguladı. Bu sebeplerle manevi tazminatın kusur oranına göre kurumlar arasında bölüşülmesine hükmeden mahkeme, talebi kısmen kabul ederek aileye 350 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

Altun ailesi de yüzde 50 oranında kusurlu bulunan bina yöneticilerinin ödeyeceği kısmın da idare tarafından ödenmesi gerektiğini belirterek kararı istinaf etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi de istinaf başvurusu ile ilgili sekiz aydır bir karar vermediği için aileye herhangi bir manevi tazminat ödenmedi.

Belediye icra yoluyla vekalet ücreti istedi

Aladağ Belediyesi de karardan sonra mahkemenin reddedilen 250 bin TL’lik kısım için hükmettiği 10 bin TL vekalet ücretini icra yoluyla mağdur aileden istedi.