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Aladağ firarisi yönetici tutuklandı

 

RIFAT DOĞAN

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Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait yurtta 11’i çocuk 12 kişinin yanarak ölmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ancak yaklaşık bir aydır firardaki Ramazan Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fotoğraf: DHA

Bugün yakalanarak Kozan Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Keleş, daha önce savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar edip suçsuz olduğunu belirterek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu, ancak mahkeme, Keleş’i ifadesinin ardından tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Aladağ Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneği’ne bağlı yurtta 29 Kasım 2016’da çıkan yangın sonrası dernek yöneticisi Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılıç tutuklanmıştı. Ancak Aladağ Sulh Ceza Hakimliği, Keleş ve Dede’nin bilirkişi raporunda tali kusurlu sayılmasını, Öztaş ve Kılıç’a kusur atfedilmemesini gerekçe gösterip ‘tutuklama kararını ölçüsüz bularak’ 22 Ocak’ta tahliye kararı vermişti.

Karara Aladağ başsavcılığı itiraz etmiş, itirazda, dört yönetici arasında yetki bakımından fark olmadığı vurgulanıp ’12 can kaybının yaşandığı dosyada tali kusur izafe edilmesi nedeniyle tahliye kararının yerinde olmadığı’ belirtilmişti. Delillerin toplanma aşamasında olduğu, ek bilirkişi raporu istendiği ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilerek, yakalama kararı çıkarılması istenmişti.

Kozan Sulh Ceza Hakimliği, ‘şüphelilerin yönetme ve denetleme sorumluluğunu yerine getirmede kusurlu bulunması’ nedeniyle yeniden yakalama kararı vermişti. Üçü tutuklanırken, firar ettiği anlaşılan Keleş bulunamamıştı.

Keleş’in firari olmasıyla ilgili Sosyal Haklar Derneği üyesi avukatlarca savcılığa sunulan dilekçede, şüphelilerin asli kusurlu olduğu yönünde durum tespiti için yeni bir bilirkişi raporu aldırılması, soruşturmanın ‘olası kastla öldürme’ suçu yönünden genişletilmesi ve yurt dışına kaçma ihtimali bulunan Ramazan Keleş için gerekli önlemlerin aldırılması istenmişti.

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Aladağ firarisi yönetici tutuklandı

Adana’nın Aladağ ilçesindeki Süleymancılar tarikatına ait olduğu belirtilen Aladağ Kurs ve Okul Talebeleri Yardım Derneği’ne bağlı yurtta 11’i çocuk 12 kişinin yanarak ölmesine ilişkin soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ancak yaklaşık bir aydır firari olan Ramazana Keleş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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