Aladağ davasında tutuklu yedi sanıktan birine tahliye: Kaçma şüphesi yok

Adana’da 11 çocuk ve 18 yaşında bir eğitmenin yanarak can verdiği yurttaki yangına ilişkin tutuklanan yedi sanıktan, dernek yöneticisi 70 yaşındaki Ramazan Dede tahliye oldu.

Süleymancılar Cemaati’nin Aladağ ilçesinde bulunan yurdunda 9 Kasım 2016’da meydana gelen olayda 10’lu yaşlarında 10 çocuk, yurt müdürünün altı yaşındaki kızı ve 18 yaşındaki bir eğitmen hayatını kaybetmişti.

Yangınla ilgili bir bilirkişi raporunda personelin yangın eğitimi almış olması halinde facianın önlenebileceği belirtilmiş, sorumluların bazılarının asli, bazılarının tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.

30 Mayıs’ta görülen duruşmada sanıklar şirketi ve itfaiyeyi suçlamış, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticilerinden Dede, diğer sanıklar gibi suçsuz olduğunu öne sürmüştü.

‘İtiraz edeceğiz’

Dede’nin avukatı tarafından yapılan itirazda, ‘sanığın kaçma şüphesinin olmadığı, sabit ikametgah adresi olduğu, yaşı, nitelendirilen suç itibariyle cezanın paraya çevrilebileceği’ belirtilerek tahliye talep edildi. Kozan Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek Dede’yi tahliye etti.

Sosyal Haklar Derneği avukatı Ömer Gökhan Çelik, tahliye kararına itiraz edeceklerini söyledi. Çelik, “Ailelerin gönüllü avukatları olarak tüm sanıkların tutuklu yargılanması gerektiği düşüncesindeyiz” dedi.