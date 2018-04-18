Alacaklısından parasını isterken borçlu çıktı!

Adana’da aracının üzerine kendisini dolandırdığını söylediği kişiyle ilgili pankart asan adama 556 lira idari para cezası kesildi.

Peynir ve zeytinyağı satan Osman Aslan, bir yıldır borcunun ödemediğini iddia ettiği M.K.’dan 13 bin lirasını almak için ilginç bir yönteme başvurdu.

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Aslan, kamyonetine astığı pankarta M.K.’nın kimlik fotoğrafını yapıştırıp “Zaza Ali’nin oğlu bu şahıs beni dolandırdı” diye yazarak M.K.’nın yaşadığı sokakta dolaştı.

Aslan, şunları söyledi: “Başka çarem kalmadı. Beni dolandırdı paramı istiyorum, alamıyorum. Emniyet müdürüm, bana yardım edin. Paramı almak için çok uğraştım ama başarılı olamadım. Annesinin yanına gittim, olmadı. Tüm akrabalarına ulaştım, bir sonuç alamadım. Ölürse yine elime hoparlör alıp cenazesinde bağırarak ‘Hakkımı helal etmiyorum’ diyeceğim.”

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56 yaşındaki adam, kredi kartı borcunun ödeyemeyince mağdur olduğunu da söyledi.

Borçlu çıktı

Polis, aracı durdurup pankartı indirdikten sonra Aslan’ı ifade için emniyete götürdü. Adam, M.K.’ye zeytinyağı verdiğine dair elinde belge olmadığını ancak şahitleri olduğunu söyledi.

Aslan daha sonra aracına izinsiz reklam yazı işaret resim ilan ve benzeri pankart asmaktan 324 lira, hoparlörle anons yapıp gürültü yaratmak suçundan 124 lira, muayenesiz araç kullanmaktan 108 lira olmak üzere toplam 556 lira idari para cezası kesilerek serbest bırakıldı.