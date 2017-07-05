Alacaklısına hacda yakalanan ‘Jet Fadıl’: ‘Paralel yapı’ yüzünden

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‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan ve delillerin yeterince toplanması gerekçe gösterilerek tahliye edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz bugün hakim karşısındaydı.

Çağlayan adliyesinde İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Akgündüz, yeğeni Mehmet Salih Obut ile şikayetçiler katıldı.

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Duruşmada mağdurlar ile sanıklar arasına çevik kuvvet polisi oturtuldu. Duruşmada Akgündüz savunma yaptı, şikayetçiler mağduriyetlerini anlattı.

Şikaetçi Hatice Doğan, Bayrampaşa Caprice Gold’daki bir devremülke 16 bin 500 lira peşin ödediğini ancak tapusunu alamadığını söyledi. Doğan, çocuğunun kalp hastası olduğunu belirterek “Kendisinden şikayetçiyim. Çok mağdurum. Ha evime gelinip hırsızlık yapılmış, ha bu şekilde profesyonel hırsızlık yapılmış” dedi.

Ağabeyiyle arası bozulmuş

Mehmet Yıldız da aynı projeden 2001’de 70 bin 500 liraya, 2012’de de ikinci el olarak 80 bin 500 liraya birer devremülk aldığını ifade ederek, şunları anlattı: “O sıralar çok yoğun günlerdi. Herkes daire alıyordu. Ben 28 bin lira kira aldım. Ancak o tarihten bu yana toplam 60 bin lira kira bedeli almam gerekiyordu. Benim referansımla ağabeyim ve yeğenim de devre mülk aldılar. Bu olay patlayınca ilişkimiz bozuldu. Benim yüzüme bakmıyorlar. Hem ağabeyimle, hem yeğenimle barışmak istiyorum. Bu iş iyi olsaydı, her şey çok farklı olacaktı. Jet Fadıl, üç bin insanın güvenini kaybetti. Kendisinden rica ediyorum, bu sorunu lütfen halletsin ki aileler yıkılmasın, ağabeyim ve yeğenimle barışmak istiyorum.”

‘Gücümüz kalmadı’

Semeyya Çikot, proje için 100 bin lira peşin ödediğini aktararak şöyle devam etti: “Üç çocuk annesiyim. Çocuğumu iki lirayla okula gönderiyordum, okula beslenme çantasıyla giden tek benim çocuğum. Neredeyse yarı açık cezaevinde yaşar gibiyiz. Hep bugünü bekledim, ‘Fadıl bey duyar da belki vicdanı sızlar’ diye. Kimseye bakacak gücümüz kalmadı.”

Hacda yakalanmış

İlker Arslan da Akgündüz’le ilgili bir anısını anlattı: “Fadıl Akgündüz’ü Hac’da yakaladım. ‘Utanmıyor musun?’ deyince bana ‘Paralel yapı yüzünden’ dedi. Kendisine ‘Senin paralel yapıyla ne alakan va?’ dedim. 900 bin liralık devre mülk aldım, karım da 100 bin liralık aldı. Ne kira aldım, ne mal. Şikayetçiyiz. İnşallah adalet yerini bulur.”

‘Yatırım gerekiyor’

Akgündüz de mahkeme başkanı Mustafa Karayıldız’ın “Bu projenin tamamlanabilmesi için bir girişimin var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Projelerin yüzde 85’i, inşaatın ise yüzde 75’i belediye raporlarına bitirildi. Prosedür yerine gelmiş olsa da kalan kısmı için bir yatırım miktarı gerekiyor. Yurtdışında yatırımcılarla görüşüyoruz. İki-üç aylık süre uzun süre değil. Turizm yeni yeni toparlanıyor. Araya hukuki süreç girdiği için temkinli bakılıyor. Tahliye olmam olumlu bir hava yarattı. İnşallah çok uzun sürmeden iyi neticeler alacağız. Bitmemesi gibi bir ihtimal olamaz. Grubun kendi kaynakları var, oradan fon aktarılması söz konusu olacak. 1,5 yıllık zaman içinde daha güzel icraat anlamında anlatacaklarımız olacak. 15 ay tutuklu kaldım. Bu şikayetlerin olmasından dolayı proje geri kaldı.”

Karayıldız, Akgündüz’e “Dava bitmeden mağduriyetleri hallet” diye seslendi.

Mağdurlar ve avukatları Akgündüz’ün tutuklanmasını istedi. Duruşma, 2 Kasım’a ertelendi.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa’daki Caprice Gold Yatırımcılar Derneği, Akgündüz tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek, Şubat 2015’te savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Yatırımcılar, Akgündüz’ün başlattığı projeleri bitirmediğini ve verdikleri paraları geri alamadıklarını iddia etmişti.

Savcılığa 21 Aralık 2015’te ifade veren Akgündüz, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Akgündüz, 28 Mart’ta yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.

İstanbul başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Akgündüz ve altı sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’tan 698 yıldan 2 bin 443’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akgündüz, Caprice Gold Bayrampaşa ve Caprice Gold Maldivler projelerinde 349 kişiden ön ödeme alıp sözleşme şartlarını yerine getirmemekle suçlanıyor.