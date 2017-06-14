‘Alacaklı’ çıktı: Avukatına göre 14.7 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Ronaldo ‘fazlasını ödemiş’

‘Vergi kaçırdığı’ iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.
Ronaldo, 2011-2014 yılları arasında 14,7 milyon avro (yaklaşık 58 milyon lira) vergi kaçırmakla suçlanıyor.
AA’dan Şenhan Bolelli’nin haberine göre Portekizli futbolcunun çalıştığı hukuk bürosunun temsilcileri Jose Maria Alondo ve Luis Briones, İspanyol radyosu Cadena Ser’e konuştu.
Avukatlar, İspanya’daki yasal tüm zorunluluklarını yerine getiren Ronaldo’nun ödemesi gerekenden daha fazla vergi ödediğini öne sürdü.
Bu kez Ronaldo: 14.7 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor
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