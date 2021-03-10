Alacağını isteyen çırağı beş saat boyunca döven iki kişiden biri tutuklandı; diğeri adli kontrolle serbest

Afyonkarahisar’da Ş.K.’yi (16), bir süre yanlarında çalıştırıp, 200 lira alacağını isteyince beş saat boyunca dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Akif A. ve A.S.’nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Akif A. tutuklanırken, A.S. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Kentte bir balıkçının yanında çalıştıktan sonra ayrılarak başka bir işe başlayan Ş.K., geçen hafta pazar günü alacağı 200 liranın ödeneceği gerekçesiyle eski işvereni Akif A. ve A.S. tarafından çağrıldı.

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Parasını almak için balıkçının yanına giden Ş.K.’ye, Akif A. ve A.S. kendileriyle birlikte akşama kadar pazar yerinde çalıştıktan sonra parayı vereceklerini söyledi. Çalışmaya başlayan Ş.K., akşam olduğunda tekrar parasını istedi. Akif A. ve A.S., dükkana döndüklerinde parayı verip, kendisini eve bırakacaklarını ifade etti. Pazar tezgahını toplayan Akif A., A.S. ve Ş.K., kent merkezindeki dükkana döndü.

DHA’nın aktardığına göre dükkana gittiklerinde Ş.K.’nin parasını verip vermeyeceklerini sorması üzerine öfkelenen Akif A. ve A.S., genci dövmeye başladı.

Dükkanın kapılarını kapatan Akif A. ve A.S., saat 00.30’dan, saat 05.30’a kadar 16 yaşındaki genci dövdü. Ş.K., elini yüzünü yıkama bahanesi ile izin istedi ve kapı açılınca kaçarak yakındaki alışveriş merkezinin güvenlik görevlisinden yardım istedi; görevlinin ihbarıyla gelen ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

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Demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri

Hastanede yapılan kontrollerde kafasında kırıklar, kolunda çatlak, sırtı başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde sopa, demir çubuk ve yumruklara bağlı darp izleri olduğu belirlenen Ş.K., bir gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan sonra polis merkezine giden Ş.K., şüphelilerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler dün gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren Akif A. ile A.S., ‘olay günü uykuya daldıklarında dükkanın önünde duran Akif A.’nın aracında, torpido gözünde poşette bulunan dört bin TL’nin çalındığını, Ş.K.’nin üzerini aradıklarını paranın kendisinde çıkması üzerine sopalarla dövdüklerini’ öne sürdü. Polis ekipleri Akif A. ile A.S.’nin çırağı Y.A.’nın da ifadesine başvurdu.

Hakimliğe çıkarılan Akif A. tutuklandı; A.S serbest bırakıldı.