Alaattin Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası

Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs‘ suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin olarak 17 yıl hapis cezası verildi. Çakıcı, nisan ayında yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkmıştı.

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İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 15 Eylül’deki karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Alaattin Çakıcı’nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazıldığı, Çakıcı’nın Bodrum Devlet Hastanesi’nden alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği anlaşıldı.

Tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katıldı.

Mahkeme, Çakıcı’nın sağlık raporunun ‘yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu‘ belirterek reddetti. Son savunmalardan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’yı ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs’ suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Çakıcı, dosyadaki ‘silahla tehdit suçuna azmettirme’, ‘yaralama suçuna azmettirme’, ‘silahla yağma suçuna azmettirme’ gibi çok sayıda suçlamadan ise beraat etti.

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2017’de İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan ve yaralı kurtulan Adem Çakıcı ise yargılandığı tüm suçlardan beraat etti.