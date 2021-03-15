Alaattin Aktaş: Yapılanlar reform değil ki

Peki şimdiki durum ne? Neredeyse yirmi yıldır iktidarda olan parti reform yapıyorsa bunu kimin politikalarını değiştirme adına yapıyor? Yapılanlar reform ise, bu eskiden beri uygulanmakta olanların yanlış ve eksik olduğu anlamını taşımıyor mu?

Eğer bir yanlışlık ya da eksiklik olduğu kabul edilmiyorsa, ki muhtemelen edilmiyordur, o durumda da yapılanlar bu konularda günün gereklerine uyum sağlamaktan ibarettir. Yani yine reform değildir.

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İşin özü, zaten yapılanlar reform değil ki. Yalnızca ve yalnızca bazı düzenlemelere gidiliyor. Bu düzenlemelerin doğru ya da ihtiyaçları karşılayacak içerikte olup olmadığı apayrı bir konu. Özünde yapılanlar birer düzenlemeden ibaret.

Alaattin Aktaş’ın yazısı