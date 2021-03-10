Alaattin Aktaş: Yabancı yatırımcı ya biliyordu ya da hissetti!

Gerekçe ne olursa olsun sonuç ortada. Döviz yeniden artışa geçti ve özellikle önceki gün yüzde 3’e yaklaşan bir artış yaşandı.

Ya biliyorlardı ya hissettiler!

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Yabancı yatırımcılar 15 Ocak’tan 26 Şubat’a kadar geçen bir buçuk ayda net olarak 1 milyar 97 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Satış, altı hafta boyunca kesintisiz devam etti.

Bu köşede, çok değil, beş gün önce, 5 Şubat’ta yabancıların bu satışlarıyla ilgili olarak şunları yazmıştık:

“Acaba yabancılar hisse senetlerini çok ucuza aldı ve şimdi iyi kar ettikleri için mi çıkıyor?

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Dövizin bugünlerdeki düzeyini çok ucuz buluyorlar ve aynı miktarda TL ile daha çok döviz alma olanağı sunan bu ortamdan mı yararlanmak istiyorlar? Dolayısıyla yabancılar kurda belirgin bir artış yaşanacağını mı bekliyor?

Ya da hisse senedi fiyatlarının olması gerekenden fazla arttığı ve bir süre sonra düşeceği beklentisi mi rol oynuyor bu çıkışta?”

Sonra da eklemişiz, bu olasılıkların bir kısmı ya da tümü geçerli olabilir, diye…

Alaattin Aktaş’ın yazısı