Alaattin Aktaş: Ya bir de yüksek faize karşı olmasaydık!

İç ve dış borç faizi için her ay yapılan ödeme, o da geride kalan on altı yıl için, ortalama 4.8 milyar lira olmuş. Bu tutar 1 milyon 708 bin asgari ücretlinin bir aylık ücretine eşit.

Sözünü ettiğimiz bu ödemelerin yalnızca faiz ödemesi olduğunu vurgulayalım. Anapara ayrı ve o zaten aldığımız borcun geri ödenmesi. Ama bu anaparanın maliyeti, yükü, işte böylesine fazla.

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Girişte, yazıyı okumaya başlarken saate bakmanızı rica etmiştim. Tabloyu da inceleyip saate tekrar bakın. Bu yazıyı bitirmeniz herhalde on dakika kadar sürmüştür. Yani 600 saniye…

İşte devlet bu 600 saniyede tam 1.117.200 lira daha faiz ödedi. Hayır hayır yanlışlık yok; tam 1.117.200 lira.

Biz saniyede neredeyse 2 bin lira faiz ödemekten kurtulamadığımız sürece ‘ne uzar, ne kısalır’ durumunda bile olamaz, hep kısalırız.

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Alaattin Aktaş’ın yazısı