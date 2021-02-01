Alaattin Aktaş: Türkiye’nin borcu ‘öde öde bitmez’ boyutunda

“Borç yiğidin kamçısıdır” çok kullandığımız bir atasözü. Ama nedense bu bana atasözünden çok borç verenler tarafından türetilmiş bir söz gibi gelir.

Borç alan daha çok çalışacak, daha gayretli olacak ve borcunu ödeyecek!

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Borç veren de hem parasını kurtaracak, hem de faizini kazanacak!

Türkiye de bu anlamda kendini pek yiğit görüyor anlaşılan. Borç aldıkça almışız ve almaya da devam ediyoruz.

Son verilere göre, toplam dış borç stokumuz 435 milyar dolar, iç borç stokumuz ise 1.1 trilyon liraya yakın.

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Bir marketler zincirinin ucuzluğunu ön plana çıkarmak için kullandığı “Harca harca bitmez” şeklindeki reklam sloganı geliyor akla. Aslında para harcadıkça pekala bitiyor; ama bizim borç “Öde öde bitmez” boyutunda…

Alaattin Aktaş’ın yazısı