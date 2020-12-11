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Yaramazlara biraz batar!

Alaattin Aktaş: TÜİK’in mevcut hesaplama yöntemi artık dar geliyor!

TÜİK’in mevcut hesaplama yöntemi artık dar geliyor!

Bu yöntem Türkiye’deki işgücü istatistiklerini ölçmekten çok uzak. Hiç kendimizi kandırmayalım. Hele hele son açıklanan yüzde 12.7’ye bakarak, bunun neredeyse son iki yılın en düşük işsizlik oranı olduğundan yola çıkarak hiç övünmeyelim.

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Herkes biliyor ve yaşıyor ki gerçek durum çok çok farklı. Hele hele içinde bulunduğumuz günlerde hizmetler sektöründe milyonlarca insan işini kaybetmişken…

Artık sıra TÜİK’te… Bu hesaplama yöntemi nasıl gerçeği yansıtır hale getirilir, bunun arayışında olunmalı.

Yoksa TÜİK hesaplama yapmış olmak için bu istatistikleri oluşturur ve açıklar, hepsi bu.

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Alaattin Aktaş’ın yazısı

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