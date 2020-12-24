Alaattin Aktaş: Ters dolarizasyon için TL’ye dönmenin ciddi cazibesinin olması gerekir

2021 yılı adeta ters dolarizasyon yılı ilan edilecek. Vatandaş döviz almayacak, hatta elindekini satıp TL’ye dönecek.

İyi de TL’ye dönmenin ciddi bir cazibesinin olması gerekir, değil mi.

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Mevduat faizleri son dönemde belirgin olarak arttı ama bu yeterli görünmüyor. Faizdeki stopajı düşürmek suretiyle net faizin bir miktar daha artması da sağlandı; ama yine de vatandaş tasarrufunu TL cinsinden değerlendirmekten yana değil.

Eğer 2021’de gerçekten dövizden TL’ye bir geçiş bekleniyor, en azından döviz tasarrufunun daha da artmasının önlenebilmesi amaçlanıyorsa TL getirisinin daha yüksek tutulması gerekiyor.

İlk adımı atacak olan da tabii ki Merkez Bankası. Dolayısıyla her ne kadar piyasalar bugünkü toplantıda 1.50 puan dolayında bir faiz artışı bekliyorsa da daha yüksek bir artırım kararı da hiç sürpriz olmaz.

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Alaattin Aktaş’ın yazısı