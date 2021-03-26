Alaattin Aktaş: Merkez Bankası’ndaki değişimin sancıları kolay kolay dinmeyecek

Yabancı giriş çıkışının Merkez Bankası operasyonundan nasıl etkilendiğini aslında bir hafta sonra görebileceğiz.

Merkez Bankası 19-26 Mart verilerini açıkladığında bu operasyonun ilk maliyetinin boyutu da ortaya çıkacak.

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Tabii ki oluşacak tablo bir haftayla sınırlı kalmayacak. Merkez Bankası’nda yapılan operasyon, başkanı iki haftada değiştirilen TÜİK’e de benzemeyecek. TÜİK de önemli elbette ama oradaki operasyon Merkez Bankası’yla kıyaslanamaz bile.

Merkez Bankası Başkanlığı’ndaki değişimin sancıları kolay kolay dinmeyecek. Hele hele gerçeklerden uzak bir yaklaşımla yeni bir faiz indirimi furyası başlatırsak, işimiz gerçekten çok zor. Bekleyelim, göreceğiz…

Alaattin Aktaş’ın yazısı