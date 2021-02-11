Alaattin Aktaş: İşsize işsiz diyeceksin!

Pandemi tüm dünya ekonomilerini, dolayısıyla bizim ekonomimizi de kasıp kavururken, insanlar işini kaybetmişken, görünürde işini kaybetmemiş olmakla birlikte çoğu işyeri aylarca kapalı kalmışken ve hala kapalıyken işsizliğin gerilemesi tuhaf bir görüntü oluşturmuyor değil. Ama ne yaparsınız ki yöntem bize böyle bir sonuç veriyor.

Birçok istatistikte olduğu gibi işgücü istatistiklerinde de Avrupa İstatistik Ofisi’ne tabiyiz ve belirlenen şablona göre veri üretiyoruz. Bu yöntem pandemi döneminde işgücü istatistiklerinde çok fena falso verdi. Yalnızca Türkiye’de değil, birçok ülkede.

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Bu hesaplama yöntemi bunu söylemiyor işte; kimi zaman işsize işsiz demiyor!

Zaten veriler öylesine tuhaf bir hal aldı ki, sanırsınız insanlar nasıl olduysa bir anda zengin oldu ve artık çalışmak istemiyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı