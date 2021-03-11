Alaattin Aktaş: Her ne kadar TÜİK ‘Atıl işgücü’ dese de gerçek işsizlik yüzde 30.2

Geçen yıl defalarca yazmıştık ve TÜİK nihayet işgücü istatistiklerini üçer ayın ortalaması şeklinde değil, ay bazında hesaplamaya başladı.

Eski hesaplama yönteminde klasik işsizlik oranı diye nitelediğimiz dar tanımlı oranı veren işsiz sayısına ‘iş aramayıp çalışmaya hazır olanları’ ve ‘mevsimlik çalışanları’ eklediğimizde ve işgücünü de buna göre revize ettiğimizde bulduğumuz oran yüzde 25 dolayına işaret ediyordu.

Reklam

Şimdi TÜİK’in ‘işsiz sayısı+zamana bağlı eksik istihdam+potansiyel işgücü’ toplamından yola çıkarak ve tabii ki paydayı oluşturan işgücünü de buna göre düzenleyerek bulduğu oran da yüzde 30.2’dir.

Her ne kadar TÜİK yüzde 30.2’ye işsizlik oranı demiyor ve ‘atıl işgücü oranı’ demeyi tercih ediyorsa da…

Alaattin Aktaş’ın yazısı