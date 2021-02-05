Alaattin Aktaş: Her an tırmanacak tahmini yapılan, adeta gözünün içine bakılan döviz…

Bankalardaki mevduatın yüzde 50’den fazlasının döviz cinsinden olduğu dikkate alınırsa kemikleşmiş bir dolarizasyon gerçeğiyle yüz yüze olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Faizin bir miktar yükseltilmesi, adeta genlerimize işlemiş olan dövizin daha çok kazandıracağı inancını öyle bir anda yok edemez.

Kaldı ki, yüksek gibi görünen faizin enflasyonun öyle çok çok üstünde olmadığı ortada.

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Başka bir yön daha var; çoğu banka belli bir miktara kadar olan mevduata çok az faiz uyguluyor. Hedef büyük mevduat sahiplerini çekebilmek.

Bir yanda her an tırmanacak tahmini yapılan, adeta gözünün içine bakılan döviz…

Diğer yanda enflasyonun çok üstünde olmayan ve reel olarak fazla bir kazanç sağlamayan; hele hele vatandaşın gözündeki enflasyonun çok çok altında kalan mevduat faizi…

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Vatandaş “Hele bir durayım şurada” diyor ve dövizde park etmeyi sürdürüyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı