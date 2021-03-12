Alaattin Aktaş: Hazine ocak ayını kurtardı; peki ya şubat, ya mart ve sonrası?

Yıllar önce pek popüler olan “Boş vere boş vere ne hale geldik” diye bir şarkı vardı. Biz de bu gidişle yakında “Borçlana borçlana ne hale geldik” diye dövüneceğe benziyoruz.

Hazine 3.5 milyar dolarlık borçlanmayla ocak ayını kurtardı. Peki ya şubat, ya mart ve sonrası? Diyelim güzel güzel borç bulduk, hem de ucuz ucuz bulduk. Bir gün bu borçları ödemek gerekmeyecek mi? O gün geldiğinde ödeme için yeni borçlanma peşinde mi koşacağız; yoksa, artık ne olacak, nasıl olacak ya da olacak mı bilmiyoruz, bu borçları ödeyecek kaynaklar mı bulacağız…

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Alaattin Aktaş’ın yazısı