Alaattin Aktaş: Faizin yüzde 19’a çıkarılması kötüyse, bari bunu söyleyin, sahiplenmeyin

Eğer faizin yüzde 19’a çıkarılması kötüyse, bunu söyleyin!

Faizin yüzde 19’a çıkarılması kötü ama bunun sağladığı döviz hesaplarındaki azalma iyiyse, bari bunu sahiplenmeyin!

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Ayrıca, döviz hesaplarındaki azalma kurun yükselmesi sonucu gerçekleşiyorsa kuru daha da artıracak adımlar atmaktan çekinilmeyecek demektir. Buyurun, ilk toplantıda, hatta daha da önce faizi artık yüzde 15’e mi, 10’a mı, 5’e mi çekerseniz çekin ve dolar da 9 mu olur, 10 mu, daha mı fazla; böylece herkes elindeki dolarları satsın. Ama öylesine yüksek kur döner dolaşır bumerang gibi ekonomiyi, vatandaşı vururmuş, ne gam!

Alaattin Aktaş’ın yazısı