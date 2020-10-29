Alaattin Aktaş: Enflasyon tahmininde YEP’e mi inanacağız, Merkez Bankası’na mı?

Kafamız ister istemez karıştı…

Enflasyon tahmini yüzde 10.5 diyen YEP’e mi inanacağız, yoksa yüzde 12.1 diyen Merkez Bankası’na mı, bilemedik.

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Tamam, bağımsızlığı tartışılmaz(!) olan Merkez Bankası YEP’te ne yazılı olduğuna bakmaksızın kendi tahminini elbette ortaya koyabilir; iyi de bu fark nereden kaynaklandı?

2020 tahmini YEP’e göre yüzde 10.5, Merkez Bankası’na göre yüzde 12.1; yani arada 1.6 puanlık fark var. Acaba bu farka ekim ayında kurlarda yaşanan artış mı yol açtı? Eğer öyleyse demek ki kur artışı ekonomide hasar yaratıyor. Tabii fiyatların yükselmesi bir hasar sayılıyorsa…

Hadi diyelim bu yılın tahmininde bir aylık zaman aralığı böyle bir fark doğmasına yol açtı. Peki ya ta gelecek yıl? YEP’te yüzde 8 olan tahmin, Merkez Bankası’na göre yüzde 9.4. Birileri açıklasa da öğrensek; bir ay arayla dile getirilen iki oran arasında nasıl oluyor da 1.4 puanlık fark oluşuyor? Birkaç ay sonrasının oranından değil, Aralık 2021’den söz ediyoruz.

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Alaattin Aktaş’ın yazısı