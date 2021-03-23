Alaattin Aktaş: Ekonomi literatürüne bayağı bir katkı yapmış olduk

Mart ayı için cumartesi operasyonu öncesi oluşan duruma göre bir muhtemel gidişat vardı. Dolar 7.20’lerde dengelenecek gibi görünüyordu, faiz zaten belliydi yüzde 19’du, TÜFE ise marttaki görece yüksek artışla yıllık bazda yüzde 16.5-17.0 aralığında oluşacaktı.

Ama artık gidişat tümüyle değişti ve yeni bir tahmin oluştu. TÜFE fazla değişmeyecektir, faize de 15 Nisan’a kadar dokunulmayacağını varsayıyoruz; ama kur çok yukarıda.

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Yani biz cumartesi operasyonuyla ‘birkaç gün önce faizi artıran, ardından da parasının değerini düşüren bir ülke’ olarak ekonomi literatürüne bayağı bir katkı yapmış olduk.

Alaattin Aktaş’ın yazısı