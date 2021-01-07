Alaattin Aktaş: Böylesine yüksek faizimiz var da yabancı bizi hala niye tercih etmiyor

Bugün gel yatırımını yap, istediğin süre kal, karı görünce de çık git!

Yöntem olarak, uygulama olarak böylesine basit ama yabancı yine de gelmiyor.

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Düşünmemiz gerekmez mi, “Böylesine yüksek faizimiz var da yabancı bizi hala niye tercih etmiyor” diye…

Beş senaryodan oluşan bir tablo hazırladık. Varsayalım dolar 8 lira ve bir yabancı 1.000 dolar getirdi. Eline geçen 8 bin lirayı da yüzde 15 faizle kamu kağıdına yatırdı.

Bu yatırımcının karı, bir tek gerçekleşmeye, bir yıl sonunda doların TL’ye göre yüzde 15’ten fazla değer kazanmamasına bağlı.

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A ve B senaryolarında dolar değer kazanmıyor, aksine kaybediyor ve yabancının karı adeta katmerli!

Dolardaki artış yüzde 15, yani faiz kadar olursa, ne kar var, ne zarar.

Ama eğer dolardaki değerlenme faizin üstüne çıkarsa, tablo sarıya dönüyor, yabancı için alarm zilleri çalıyor ve çıkışta, getirilen 1.000 doların altında bir tutara razı olmak durumunda kalınıyor.

İşte yabancı bundan korkuyor, bundan kaygı duyuyor.

Yani doların TL’ye karşı çok hızlı değer artışı göstermesinden… Bu değer artışının faizden elde ettiği kazancı silip süpüreceğinin kaygısıyla da Türkiye’den uzak durmayı tercih ediyor.

Alaattin Aktaş’ın yazısı