Alaattin Aktaş: Borsada yabancının niye satmakta olduğu pek düşünülmüyor

Yabancıların portföy yatırımı kasım ve aralıkta yüksek gerçekleştikten sonra belirgin olarak hız kesti. Hele hele hisse senedinde son dört haftadır giriş değil çıkış yaşanıyor. Zaten bu durum yabancıların borsadaki payında da kendini gösteriyor. Ekim sonunda yüzde 49.5 olan yabancı payı, bu konudaki son verinin bulunduğu 5 Şubat’ta yüzde 46.4’e geriledi. Yerli yatırımcının payı da yüzde 50.5’ten yüzde 53.6’ya yükseldi.

Yabancı satıyor, yerli yatırımcı topluyor…

Reklam

Borsa endeksi de artıyor, arttıkça yabancı ufak ufak satmaya devam ediyor…

Yabancı satıyor, çünkü hem talep canlı ve fiyat yüksek, hem de kur görece düşük, bundan daha iyi ne olabilir ki…

Peki yerli yatırımcı niye alıyor, ne olacağını bekliyor? Demek ki fiyatların daha da artacağı beklentisi var. Ama yabancının niye satmakta olduğu (ki dört haftadır süren bir satış söz konusu) pek düşünülmüyor.

Reklam

Alaattin Aktaş’ın yazısı