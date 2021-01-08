Alaattin Aktaş: Bizde böylesine yüksek faiz varken gelen döviz hiçbir şey değil

Defalarca yazıldı, söylendi; bu düşüşte Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası’ndaki görev değişiklikleri etkili oldu. Ama bu değişiklikler düşüşü açıklamak için yeterli mi, yoksa yabancı yatırımcının iki aydaki girişinin de bu harekette önemli bir etkisi var mı?

Kurdaki hareketin hangi etkenlerden kaynaklandığı olsa olsa tahmin edilebilir. Hiç kimse “O iki makamdaki değişiklik kuru şu kadar etkiledi, sonra yabancının getirdiği şu kadar milyar dolar kuru şu ölçüde aşağı çekti” diyemez. Diyemez, çünkü bunu ölçecek ne bir yöntem var, ne de bir alet! Ancak tahmin yürütülebilir.

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Yabancının getirdiği döviz topu topu 4 milyar doların biraz üstünde. Kaldı ki diğer bölümde vurguladık, bunun yarıya yakını repo.

Dolayısıyla dövizdeki düşüşte iki makamdaki görev değişikliğinin de etkisi vardır, yabancıların getirdiği dövizin de…

Ama dün de yazdık; piyasalar böylesine para içinde yüzerken ve bizde böylesine yüksek faiz varken gelen döviz, hiçbir şey değildir.

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Alaattin Aktaş’ın yazısı