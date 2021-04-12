Alaattin Aktaş: Birileri ‘Bunları yapmayın yeter’ sonucu verecek bir tez çıkarır

Finansal balayı kısa sürmüş gibi görünüyor.

Dünya iktisat literatürüne büyük katkıda(!) bulunarak hem faizi hem kuru aynı zamanda artırma başarısı göstermemizden sonra başlayan dövizden TL’ye geçişin sonuna gelindi. Piyasalardaki genel eğilim buna işaret ediyor.

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Nitekim bu yönde ilk veriler de ortaya çıkmış durumda. BDDK’nın günlük açıkladığı veriler, döviz hesaplarının yeniden artmaya başladığını ortaya koyuyor.

Son dönemde olanlara bakınca birileri bundan bir tez konusu çıkarsa ne şahane olur diye düşünmeden edemiyor insan.

“Bunları yapmayın yeter” sonucu verecek bir tez…

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Alaattin Aktaş’ın yazısı