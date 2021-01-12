Alaattin Aktaş: Belli ki pandemi zenginlik getirdiği için 2.5 milyona yakın kişi çalışmaktan vazgeçmiş

TÜİK’in işgücü istatistiklerinin gerçek durumu yansıtmadığı ileri sürülüyor. Bu yanılgıya zaman zaman biz de düşüyoruz, itiraf edelim.

Ekim 2019’dan Ekim 2020’ye son bir yılda 15 yaş üstü kurumsal olmayan nüfus, yani çalışma çağındaki nüfus 1 milyon 179 bin kişi artmış.

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Nüfus artınca işgücü de artar, mantıken böyle olmalıdır, değil mi. Ama hayır öyle olmamış. İşgücü artmak bir yana 1 milyon 288 bin kişi gerilemiş.

Bunun nasıl olduğuna kafa yormayın, biz söyleyelim. İşgücüne dahil olanların, yani çalışmak isteyenlerin sayısı 2 milyon 467 bin kişi azalmış. Belli ki pandemi bolluk, refah ve zenginlik getirdiği için 2.5 milyona yakın kişi çalışmaktan vazgeçmiş. Acaba! Aslında çalışmaktan vazgeçilmesi söz konusu değil. Bu 2.5 milyon kişinin 2.2 milyonu iş aramayan ama çalışmaya hazır durumdaki kişilerden oluşuyor. Siz yarın “Hadi sana uygun iş var” deyin, 2.2 milyon kişi çalışmak için bekliyor.

Çalışanların sayısında 896 bin kişi azalma var. Sadece çalışanlar değil, işsizler de yaklaşık 400 bin kişi azalmış. İnsanlar çalışmak istemiyor ki! İşsizlik elbette azalır.

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Sonuç olarak 2019 ekiminde yüzde 13.4 olan işsizlik oranı geçen yıl ekimde yüzde 12.7’ye gerilemiş. Pandemiden güçlenerek çıkmak bu olsa gerek; baksanıza pandemi sürecinde hem işsiz sayımızı azaltmışız, hem işsizlik oranımızı…

Alaattin Aktaş’ın yazısı